Путь в ЕС: в Нидерландах заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на RTL.

Премьер Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "умным компромиссом". По его словам, правительство удовлетворено, что Украине дали "дополнительное домашнее задание".

"Как кабинет министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем, что это разумно. Так что давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому", - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны отвечать так называемым Копенгагенским критериям.

22 июня палата представителей парламента Нидерландов обсудит позицию государства на саммите ЕС.

Напомним, Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.