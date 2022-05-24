Путь в ЕС: президент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе
Об этом он сказал в выступлении на Diia Summit в Давосе, сообщает Укринформ .
Я здесь, чтобы адвокатировать право Украины стать страной-кандидатом в члены ЕС. Я действительно считаю, что уважение к свободе в Европе заставляет нас думать не только о стратегических подходах к России, но и о нашем отношении к соседним с ЕС государствам, которые имеют храбрость ставить амбициозные цели", - сказал Карис.
По его словам, война показала, что, когда страны хотят присоединиться к ЕС, но остаются в подвешенном состоянии, это может привести к конфликтам.
"Нашей целью должно быть создание единого стратегического пространства в Европе без "серых" зон. Мы должны сфокусироваться на регионах, которые хочет захватить Россия, и освободить их как от военной силы, так и от коррупции", - считает президент Эстонии.
По его мнению, Евросоюз должен обратить внимание на каждую страну, желающую присоединиться к ЕС.
"Расширение стало эффективным инструментом обеспечения демократии, роста и процветания на нашем континенте", - заявил Карис.
Он отметил, что то, насколько скоро Украина станет членом ЕС, зависит от решительности, ускорения реформ, а также серьезной трансформации в государстве.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.
- Делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной начала серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.
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