Путь в ЕС: президент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата

Об этом он сказал в выступлении на Diia Summit в Давосе, сообщает Укринформ .

Я здесь, чтобы адвокатировать право Украины стать страной-кандидатом в члены ЕС. Я действительно считаю, что уважение к свободе в Европе заставляет нас думать не только о стратегических подходах к России, но и о нашем отношении к соседним с ЕС государствам, которые имеют храбрость ставить амбициозные цели", - сказал Карис.

По его словам, война показала, что, когда страны хотят присоединиться к ЕС, но остаются в подвешенном состоянии, это может привести к конфликтам.

"Нашей целью должно быть создание единого стратегического пространства в Европе без "серых" зон. Мы должны сфокусироваться на регионах, которые хочет захватить Россия, и освободить их как от военной силы, так и от коррупции", - считает президент Эстонии.

По его мнению, Евросоюз должен обратить внимание на каждую страну, желающую присоединиться к ЕС.

"Расширение стало эффективным инструментом обеспечения демократии, роста и процветания на нашем континенте", - заявил Карис.

Он отметил, что то, насколько скоро Украина станет членом ЕС, зависит от решительности, ускорения реформ, а также серьезной трансформации в государстве.