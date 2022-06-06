Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.

"Европейский совет отдельно отметил процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня", - сказал он.

По его словам, заключение Еврокомиссии о соответствии Украины критериям членства будет получено в течение недели.