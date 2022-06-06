Путь в ЕС: Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата 23-24 июня, - ОП
В Европейском совете проведут дискуссию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС на заседании 23-24 июня
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.
"Европейский совет отдельно отметил процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня", - сказал он.
По его словам, заключение Еврокомиссии о соответствии Украины критериям членства будет получено в течение недели.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
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