Путь Украины в НАТО будет короче и интереснее, чем в Швеции и Финляндии, - Подоляк
Советник главы Офиса президента убежден, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины
Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Советник главы ОПУ уверен, что путь Украины в НАТО будет "короче и интереснее", чем в Швеции и Финляндии.
По мнению Подоляка, НАТО должна быть заинтересована в членстве Украины, поскольку она имеет уникальный опыт участия в "войне большой интенсивности современного типа".
"С точки зрения войны Россия уже понимает, что она проиграет. И это будет важным рычагом. Мне кажется, что как только Украина ставит точку в войне, освобождает свои территории, вот в этот момент, через день, Украина уже будет, наверное, в НАТО", – сказал Подоляк.
Он заявил, что до подписания президентом Зеленским заявки из НАТО "проходили консультации на уровне и экспертов, и первых лиц государства и блока НАТО".
"Украина идет нетрадиционно. Украина говорит, что можно брать на себя ответственность и можно перепрыгнуть сразу через несколько ступенек для того, чтобы получить результат. И НАТО согласится на это, потому что сегодня не до формальных правил", – сказал Подоляк.
- 30 сентября Украина подписала заявку на ускоренное вступление в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в освобождении всех оккупированных Россией территорий.
- 30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.
- Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.
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