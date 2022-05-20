Путь Украины в ЕС: Польша и Португалия планируют представить пакет решений, которые приблизят членство, - Моравецкий
Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе
Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает Укринформ .
"Мы также должны укреплять Украину в военном, экономическом и гуманитарном аспектах. Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту об объединенном континенте – от Лиссабона до Киева”, - подчеркнул Моравецкий.
Он отметил, что на встрече обсуждался вопрос интеграции Украины в ЕС.
"Если некоторые страны ЕС будут резко протестовать, то мы с Португалией хотим подготовить соответствующий пакет, который будет привлекательным для Украины и который покажет, что место Украины - в ЕС", - добавил премьер-министр Польши.
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По его словам, разрушенный Мариуполь является "символом украинского и европейского героизма, борьбы за свободу и независимость, за мир и безопасность".
"Мы должны помнить об этом, поскольку Украине нужно дать надежду на восстановление после войны, которая должна закончиться как можно быстрее. Вместе с Антониу мы дадим эту надежду для Украины. Мы будем стараться, чтобы путь Украины в ЕС был единым, четким и наполненным конкретикой”, - подчеркнул Моравецкий.
По его мнению, РФ планировала подорвать доверие к Украине.
"Но ей это не удалось. Мы знаем, что Украина стоит на стороне свободы, а "русский мир", российская пропаганда и фейк-ньюз являются путем в никуда. Путин хотел изолировать Украину, но это мы будем изолировать Россию от остальной Европы в экономическом плане”, - подчеркнул он.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в интеграции в Евросоюз, но для членства должны быть выполнены все необходимые критерии .
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