Путь Украины в ЕС: Нидерланды ожидают заключения Еврокомиссии, чтобы определиться с предоставлением статуса кандидата
Правительство Нидерландов определится в отношении поддержки предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии
Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра в интервью телеканалу NOS, сообщает ЕН.
Он отметил, что Нидерланды отнесутся к заключению ЕК беспристрастно.
"Европейская комиссия должна принять разумное решение по поводу того, что необходимо сделать. Тогда вы должны быть готовы смотреть на это открыто, и именно это сделают Нидерланды", - сказал он.
Ожидается, что заключение Еврокомиссии по предоставлению Украины статуса кандидата на членство в ЕС будет готово 17 июня.
- 8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.07
Покупка 34.07Продажа 34.95
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное