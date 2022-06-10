Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра в интервью телеканалу NOS, сообщает ЕН.

Он отметил, что Нидерланды отнесутся к заключению ЕК беспристрастно.

"Европейская комиссия должна принять разумное решение по поводу того, что необходимо сделать. Тогда вы должны быть готовы смотреть на это открыто, и именно это сделают Нидерланды", - сказал он.

Ожидается, что заключение Еврокомиссии по предоставлению Украины статуса кандидата на членство в ЕС будет готово 17 июня.

8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.