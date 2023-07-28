Путь от рая в ад и обратно: как отстраивали Парадайз, уничтоженный масштабными лесными пожарами

Американский городок Парадайз был для местных жителей и туристов раем на Земле. Окруженное со всех сторон соснами и калифорнийскими дубами, оно резко контрастировало с густонаселенными Лос-Анджелесом, Нью-Йорком или Чикаго с небоскребами и забитыми автотрассами. Парадайз (в переводе с английского "рай") – типичный образец "одноэтажной Америки" с небольшими домиками, лавочками и кафе. Здесь же была популярна среди велосипедистов "медовая дорожка" – маршрут с невероятными видами. Жизнь там протекала спокойно и размеренно. И кто бы мог подумать, что однажды этот красивый город станет непригодным для проживания?





В ноябре 2018 года масштабные лесные пожары превратили Парадайз в пепелище, уничтожив в нем 80% построек. Город, в котором в то время находились более 25 тыс. жителей, пришлось эвакуировать, ведь нетипично сильный ветер не позволил вовремя остановить огонь. Более 100 человек погибли.





Когда пожарные обуздали стихию, в Парадайге осталось несколько тысяч жителей, и многим казалось, что рай потерян навсегда. Но были те, кто решил во что бы то ни стало восстановить любимый город.



Сначала принялись за разбор остатков сгоревших построек. Если жилье можно было восстановить – его восстанавливали. Приоритет придавали домам возвращавшихся. Если же дома сгорели дотла – жителей поселяли во временные домики-трейлеры.

Еще одним стимулом для возвращения людей стали разные льготы. Тем, кто возобновлял свой бизнес в Парадайге, разрешили платить меньше налогов. Власти понимали, что людям нужны долгосрочные гарантии безопасности, поэтому специальная страховка давала уверенность в случае нового масштабного пожара. Принять участие в развитии города будущего могли все вернувшиеся домой.



Чтобы вернуть в город молодежь, одним из первых взялись восстанавливать университет Парадайза.



Большую роль в восстановлении сыграли дроны. Специальные беспилотники за считанные часы полета создавали детализированные карты местности, существенно облегчавшие работу строителям и инженерам, а значит - экономили городские средства. А еще аэроснимки из дронов позволили изучить траекторию распространения огня. Эту информацию использовали для планирования восстановления и создания "буферных зон" на случай, когда пожар снова выйдет из-под контроля.





В Парадайз вернулось уже около 10 тыс. жителей. Восстановление города продолжается, с учетом ошибок прошлого. Дома возводят по новым огнеупорным технологиям. Улицы проектируют с учетом возможной эвакуации. Все для того, чтобы новый дом стал для людей крепостью, комфортной и безопасной.



Историю восстановления Парадайза можно просмотреть на видео.





Также на сайте Еспресо вы можете ознакомиться с процессом восстановления Хиросимы, уничтоженной ядерной бомбой, а также Роттердама и Варшавы, изуродованных в годы Второй мировой войны.



История превращения серого промышленного города Бильбао в туристическую Мекку доступна по ссылке.



Путь Берлина от руин к одной из популярнейших европейских столиц мы показали здесь .



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