Путь освещается только фонариком: журналисты The Times посетили бункер Зеленского
Журналисты The Times побывали в бункере, где президент Украины Владимир Зеленский и несколько чиновников находились в первые месяцы полномасштабной войны России против Украины
Об этом информирует The Times .
Издание пишет, что бункер является строго засекреченным объектом. В Украине считали, что его использование будет необходимо только в течение недели после начала полномасштабной войны. Впрочем, Зеленскому и еще нескольким людям пришлось находиться там большинство времени в течение первых двух месяцев широкомасштабного вторжения.
По данным издания, в этот период Зеленский и несколько его коллег время от времени выходили из бункера, чтобы заверить украинцев, что он никуда не уехал. Изолированная команда президента узнавала информацию о войне в стране по телефонам.
Те, кого пригласили жить вместе с Зеленским в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении. Она запрещала им рассказывать какие-либо подробности пребывания там. Так нельзя было делиться информацией о дизайне бункера, его расположении и удобствах внутри. Также не разрешали говорить и о еде, которую они ели.
Издание сообщает, что в бункере царит сплошная тьма. Путь западному журналисту фонариком на телефоне освещал сопровождавший его охранник. Отмечают, что такой мрак царит там постоянно, а не временные.
Кроме того The Times поделилось, что этот бункер остался в Украине еще со времен СССР. Он способен выдержать прямой ушиб ядерного оружия, поскольку предназначен для обеспечения жизни в условиях тотальной ядерной войны. Также у него есть собственные системы жизнеобеспечения, вентиляции и водоснабжения.
- В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в новом формате, в ходе которого обсудил ситуацию на фронте и перспективы ее развития.
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