Путь к распаду РФ лежит через бунты, погромы и гражданскую войну, - политолог Кулик
Никакой революции или дворцового переворота в России при жизни президента РФ Владимира Путина не произойдет
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виталий Кулик.
"Никакой революции или дворцового переворота при жизни Путина я не представляю. Я вижу только один путь – путь бунта и погрома, Они ускорят развал РФ. Я не вижу развала мирного – я вижу погружение России в глубинную гражданскую войну всех со всеми. Это будет развал на территории, которые смогут контролировать условные Стрелковы", – отметил он.
По мнению Кулика, тогда можно будет говорить о вмешательстве мира – стабилизационной миссии, поддержке мира, недопущении распространения ядерного оружия.
"Точка суперхрупкости РФ достигается разными факторами. Ею может быть любой незначительный фактор - начиная с убийства полицией какой-то матери солдата, заканчивая отсутствием хлеба в магазинах в условном Подмосковье. Это может спровоцировать целый каскад вещей, который приведет к коллапсу РФ", – подытожил политолог.
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