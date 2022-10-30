Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виталий Кулик.

"Никакой революции или дворцового переворота при жизни Путина я не представляю. Я вижу только один путь – путь бунта и погрома, Они ускорят развал РФ. Я не вижу развала мирного – я вижу погружение России в глубинную гражданскую войну всех со всеми. Это будет развал на территории, которые смогут контролировать условные Стрелковы", – отметил он.

По мнению Кулика, тогда можно будет говорить о вмешательстве мира – стабилизационной миссии, поддержке мира, недопущении распространения ядерного оружия.

"Точка суперхрупкости РФ достигается разными факторами. Ею может быть любой незначительный фактор - начиная с убийства полицией какой-то матери солдата, заканчивая отсутствием хлеба в магазинах в условном Подмосковье. Это может спровоцировать целый каскад вещей, который приведет к коллапсу РФ", – подытожил политолог.