Путь к кандидату на вступление в ЕС: Украина начала работать над опросником, - Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ .
“Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года”, - сказал Шмигаль.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 марта еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- Заместитель главы Офисе президента Олег Жовква заявил, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие годы .
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