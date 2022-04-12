Путь к кандидату на вступление в ЕС: Украина начала работать над опросником, - Шмигаль

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ .

“Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года”, - сказал Шмигаль.