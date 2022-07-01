Об этом президент Украины заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в ЕС", - отметил глава страны.

Зеленский также подчеркнул, что подписание этого заявления имеет столь же большое значение, что и подписание заявки на вступление в ЕС на пятый день войны.



"Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать десятилетие. Мы должны преодолевать этот путь быстро, насколько это возможно. Это зависит от нас", - сказал президент.

Он призвал депутатов выполнить должным образом свою часть работы и предоставить ЕС возможность также консолидированно принять историческое решение о вступлении Украины в Евросоюз.

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