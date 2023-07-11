Путь Грузии в НАТО будет включать ПДЧ, - декларация саммита в Вильнюсе

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст декларации.

Формулировка декларации саммита НАТО ясно указывает, что лидеры подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года "о том, что Грузия станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотделимой частью процесса".

"Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения", - добавили лидеры Альянса, отметив прогресс, достигнутый в отношениях Тбилиси и НАТО.

В то же время в декларации отмечается, что для развития евроатлантических стремлений Грузия "должна достичь прогресса в проведении реформ, в том числе ключевых демократических реформ, и лучше использовать Годовую национальную программу.