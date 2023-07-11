Путь Грузии в НАТО будет включать ПДЧ, - декларация саммита в Вильнюсе
Лидеры государств Североатлантического Альянса в итоговой декларации Вильнюсского саммита во вторник подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года по поводу будущего членства Грузии
Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст декларации.
Формулировка декларации саммита НАТО ясно указывает, что лидеры подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года "о том, что Грузия станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотделимой частью процесса".
"Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения", - добавили лидеры Альянса, отметив прогресс, достигнутый в отношениях Тбилиси и НАТО.
В то же время в декларации отмечается, что для развития евроатлантических стремлений Грузия "должна достичь прогресса в проведении реформ, в том числе ключевых демократических реформ, и лучше использовать Годовую национальную программу.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 5 июля ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии.
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