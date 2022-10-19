"Путь домой": Потап выпустил песню о возвращении к своим корням и культуре
Музыкальный продюсер и рэпер Потап, вернувшийся в Украину через 7 месяцев после начала полномасштабной войны, представил песню о пути домой
Премьера песни и анимационного видео состоялась на YouTube-канале Алексея Потапенко.
В описании новой композиции отмечается, что новая работа сосредоточена на мысли о "возвращении к истокам нашей культуры, любви к нации и к самим себе".
"Это не просто путь к родному дому, а поиск ДНК своего народа", - говорится в описании видео.
Песня затрагивает мучительную тему для многих украинцев, ведь многие из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома.
"Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страны. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой - военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к "дому", который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием", - отмечается в комментарии к песне.
В анимационном видео изображена поездка на поезде, за окном которого мелькают украинские города: Мариуполь, Херсон, Львов, Харьков, Киев и т.д.
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