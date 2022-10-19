Премьера песни и анимационного видео состоялась на YouTube-канале Алексея Потапенко.

В описании новой композиции отмечается, что новая работа сосредоточена на мысли о "возвращении к истокам нашей культуры, любви к нации и к самим себе".

"Это не просто путь к родному дому, а поиск ДНК своего народа", - говорится в описании видео.

Песня затрагивает мучительную тему для многих украинцев, ведь многие из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома.

"Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страны. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой - военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к "дому", который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием", - отмечается в комментарии к песне.

В анимационном видео изображена поездка на поезде, за окном которого мелькают украинские города: Мариуполь, Херсон, Львов, Харьков, Киев и т.д.

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Алексей Потапенко 7 месяцев находился за границей. Его поклонники осуждали такую позицию артиста

По словам Потапа, они вместе с Настей Каменских заработали и передали ВСУ почти 100 млн грн

Вернувшись в Украину, артист заявил, что хотел на передовую. Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.

Отвечая хэйтерам, которые высмеяли Потапа за заочное пребывание в терробороне, он показал контракт о вступлении в терроборону.

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