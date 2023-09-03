Пустыню, где проходит фестиваль Burning Man, дождь превратил в болото: участников призывают беречь еду и воду
Десяткам тысяч людей на фестивале Burning Man сказали оставаться в лагерях, беречь еду и воду. Им запрещено покидать пустыню Блэк Рок в Неваде после того, как дождь превратил пустыню в грязевую ванну
Об этом пишет The Guardian.
"На Playa (площади в пустыне, где проходит фестиваль) запрещено управлять автомобилем, за исключением автомобилей экстренной помощи, - сообщили организаторы в заявлении утром в субботу, 1 сентября, - Если вы находитесь в Блэк-Рок-Сити, пожалуйста, спрячьтесь и оставайтесь в безопасности".
В сообщении они призвали посетителей фестиваля "экономить еду и воду, укрываться в теплом месте", поскольку температура в пустыне опустилась до 50 градусов.
Из-за дождя отменили масштабные сжигания произведений искусства по традиции фестиваля, сжигание огромной статуи человека и "Храма сердца".
Офис шерифа округа Pershing заявил, что начато расследование гибели человека на фестивале, хотя никаких подробностей об обстоятельствах не сообщали.
В субботу Бюро землеустройства штата Невада объявило, что въезд на место проведения Burning Man закрыт.
"За последние 24 часа дождь создал ситуацию, которая требовала полной остановки движения транспортных средств на площадке. В течение следующих нескольких дней ожидается еще больше дождя, поэтому условия не улучшатся настолько, чтобы разрешить транспортным средствам въезжать на площадку", – говорится в заявлении.
Событие официально закончилось в понедельник, но многие участники начинали разъезжаться в субботу вечером или воскресенье.
"Большая вероятность того, что вечером в воскресенье снова будет сильный дождь", - сказал Марк Дойчендорф, метеоролог из офиса Национальной метеорологической службы в Рино.
В этом году фестиваль уже проходил при необычных обстоятельствах, потому что дно пустыни было загрязнено остатками урагана "Хиллари".
Сообщалось, что тысячи постоянных посетителей пытались избавиться от своих билетов до начала фестиваля.
В прошлом году Burning Man собрал около 80 тыс. человек. В этом году ожидалось лишь около 60 тыс. Многие жаловались на жару, пыль и восьмичасовые пробки, когда они пытались уехать.
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