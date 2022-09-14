Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства культуры и национального наследия Петр Глинский.

"До сегодняшнего дня во многих польских музеях стоят пустые рамы – символ польских потерь в войне. Мы открываем национальную акцию "Пустые рамы", которая имеет целью напомнить о произведениях искусства и памятках, украденных во время Второй мировой войны как немецкими, так и российскими оккупантами, – сказал он.

По словам вице-премьера, Польша никогда не прекратит поиск и возвращение украденных во время войны культурных ценностей. Согласно международному праву, Россия обязана вернуть польские культурные ценности, украденные во время войны.

"Дела о хищении культурных ценностей не теряют давности – не только в этико-нравственном измерении, но и в сфере международного права", - отметил Глинский.

Вице-премьер подчеркнул, что похищенные произведения искусства идентифицированы в коллекциях Музея изобразительного искусства им. А. Пушкина в Москве: одна картина из довоенной коллекции Вилянова, одна – из коллекции Познани, три – из довоенной коллекции имения Чарторыйских в Голухове, одна картина – из Лодзи и одна – из Вроцлава.

Кроме того, по словам Глинского, в 12 городах по всей Польше будут размещены специальные доски, которые будут напоминать о польских войнах в сфере культуры.

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