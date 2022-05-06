Пустые парты с учебниками и игрушками: в Днепре провели акцию памяти погибших в результате войны украинских детей

Об этом сообщает Общественное Днепр со ссылкой на пресс-релиз Днепропетровской областной военной администрации.

Во дворе днепровской школы выставили 223 пустых парт в память о детях, которые больше никогда за них не сядут. Каждая пустая парта символизирует убитых в результате российских обстрелов маленьких украинок и украинцев.

"Война коснулась каждого из нас. С грустью в сердце мы наблюдаем пустые парты. Их 223 – именно столько погибло мальчиков и девочек во время войны. Оставленные вещи – символ того, что беда настигла детей внезапно", – прокомментировала соорганизатор акции, учительница украинского языка и литературы Лилия Горяна.

"Я сам отец двоих детей. За этими партами могли сидеть школьники. Они уже не услышат школьный звонок. Не будут листать книги. В их семьи пришло страшное горе", – сказал член Родительского совета при днепровском городском главе Владимир Есаулов.

Напомним, что по состоянию на 6 мая с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 223 ребенка, более 408 получили ранения

21 апреля во Львове прошла молчаливая акция, посвященная памяти погибшим детям в полномасштабной войне России

27 марта в Будапеште прошла акция в память о погибших в Мариуполе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

