"Пусть занимаются этим у себя дома": в России предлагают закрыть гей-клубы
Гей-клубы по всей России, вероятно, закроются в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Об этом заявила глава комитета по семье, женщинам и детям госдумы РФ Нина Останина, сообщают российские телеграмм-каналы.
"Уже само существование гей-клубов – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься удовольствиями, которые они себе позволяют", - заявила глава комитета госдумы.
- Напомним, в госдуму России внесли законопроект о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", ее приравняли к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной розни
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