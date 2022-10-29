Об этом заявила глава комитета по семье, женщинам и детям госдумы РФ Нина Останина, сообщают российские телеграмм-каналы.

"Уже само существование гей-клубов – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься удовольствиями, которые они себе позволяют", - заявила глава комитета госдумы.

Напомним, в госдуму России внесли законопроект о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", ее приравняли к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной розни

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