"Пусть в****т эту вышку": СБУ задержала причастного к обстрелу телебашни в Киеве предателя
Мужчина предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов
Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
По данным правоохранителей, злоумышленник предоставил врагу сведения для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов.
В СБУ напомнили, что в результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян, а вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени.
"Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам – чтобы каждый виновный был наказан! Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", - подчеркнули в ведомстве.
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Напомним, в Киеве россияне попали в телебашню, в результате чего пять человек погибли.
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