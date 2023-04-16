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"Пусть воскресший Христос будет секретом стойкости украинского народа!" - глава УГКЦ Святослав

16 апреля, 2023 воскресенье
15:31
Общество Предстоятель УГКЦ Святослав на Пасху 2023 года

Руководитель Украинской греко-католической церкви Святослав поздравил верующих и всех украинцев с праздником Воскресения Христова

Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

"Сердечно поздравляю всех вас с этим большим светлым праздником, который мы называем праздником всех праздников и торжеством всех торжеств. В свете воскресшего Спасителя мы начинаем теперь осознавать наши личные боли, страдания, трудности", - сказал духовный лидер украинских греко-католиков.

По словам Святослава, "таинство Пасхи Христовой охватывает три шага: Его страдания, Его смерть на кресте и погребение и Его славное светлое на третий день воскресение".

"Сегодня мы чувствуем, что наш народ во всевозрастающих болях этой войны находится на первой ступени - нас убивают, над нами издеваются, нас распинают. Каждый день мы хороним наших погибших героев, засевая их телами, как животворным зерном, украинскую землю, - тем зерном, которое ложится в землю, чтобы воскреснуть, встать, дать плод в сотни раз", - отметил предстоятель УГКЦ.

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Как он подчеркнул, "воскресение Христово – это не только о нем, это также и о нас".

"Сегодня Его победа над грехом и смертью является источником нашей надежды на то, что мы одержим победу, потому что Он победил, потому что Христос воскрес! Мы исцелим наши раны, ибо видим Еего прославленные раны, потому что Христос воскрес! Мы отстроим наши города и села, которые попрал враг, потому что Христос воскрес!", - заявил Святослав.

"Пусть воскресший Христос будет секретом стойкости украинского народа! Пусть пасхальная радость придет ныне ко всем плачущим. Пусть победный Христос зайдет к тем, кто сегодня находится в русских застенках, на оккупированных территориях. Пусть Он своим светом придет туда, где льется кровь наших защитников. Пусть Он вытрет слезы наших матерей, жен и детей - всех, кто вынужден был покинуть дом и оказался вдали от Родины", - пожелал руководитель Украинской греко-католической церкви.

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