"Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины", - Эпифаний поздравил украинцев с Пасхой
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний в воскресенье, 24 апреля 2022 года, выступил со словами Пасхального поздравления
Обращение иерарха обнародовано на его официальной фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .
Вот его текст
"Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Искренне поздравляю всех вас с Пасхой – Пасхой Господней!
Праздник Воскресения Христова - это возможность проявить искреннюю благодарность, страстную веру и великую надежду. Благодарность Богу, и нашим защитникам, и всем, кто приближает нашу победу над врагом. Вера, которая дает неисчерпаемые силы идти вперед. Надежды на то, что после страданий и Голгофы наступает воскресение и восстановление.
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Поэтому в этот праздничный день искренне желаю каждому из Вас мужества, стойкости и силы духа, жертвенной любви к ближним.
Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины.
Воистину Христос воскрес!"
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