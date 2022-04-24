"Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины", - Эпифаний поздравил украинцев с Пасхой

Обращение иерарха обнародовано на его официальной фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .



Вот его текст



"Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Искренне поздравляю всех вас с Пасхой – Пасхой Господней!



Праздник Воскресения Христова - это возможность проявить искреннюю благодарность, страстную веру и великую надежду. Благодарность Богу, и нашим защитникам, и всем, кто приближает нашу победу над врагом. Вера, которая дает неисчерпаемые силы идти вперед. Надежды на то, что после страданий и Голгофы наступает воскресение и восстановление.



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Поэтому в этот праздничный день искренне желаю каждому из Вас мужества, стойкости и силы духа, жертвенной любви к ближним.



Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины.



Воистину Христос воскрес!"





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