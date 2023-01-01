"Пусть ваша прекрасная страна снова расцветет": Королева Дании обратилась к украинцам
Королева Дании Маргрете II поздравила украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех"
Об этом говорится на официальном интернет-портале королевы.
Поздравлением к украинцам Маргрете II начала свою новогоднюю речь.
"Мое первое новогоднее поздравление сегодня вечером адресовано украинцам Дании и всему украинскому народу. Пусть закончится эта ужасная война и снова расцветет ваша гордая и прекрасная страна", - отметила она.
Королева отметила, что Дания приютила многих украинских беженцев, подавляющая часть которых - женщины и дети. Она заявила, что помощь друг другу зажигает свет во тьме, и что "это наименьшее, что мы можем сделать".
"Среди беженцев много женщин и детей. Они, конечно, сильно переживают за своих родных, но, несмотря на это, многие из них имеют сильное желание обеспечить себя и создать для детей как можно более нормальную повседневную жизнь. Все они надеются, что смогут как можно скорее вернуться домой ", – рассказала королева.
Маргрете II в приветствии сказала, что кризис, вызванный войной, напоминает "энергетический и инфляционный кризис 1970-х годов".
"Как и тогда, многие компании испытывают давление. Тогда тяжелые времена означали, что нам пришлось делать многое по-новому, и мы на некоторое время получили новые привычки; но люди справлялись с трудностями, и общество двигалось дальше. Мы делаем это и в этот раз, однако мы должны вооружиться терпением и помогать друг другу", - отметила правительница.
- Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС – Орбана, Берлускони и Шредера.
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