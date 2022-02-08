"Пусть усиливает охрану Минской АЭС": экснардеп Лапин предупредил Лукашенко, что в случае войны боевые действия будут проходить не только в Украине

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Пользуясь случаем, я хочу заверить господина Лукашенко, что хоть один военнослужащий, мне по барабану, под каким флагом он это сделает, пересечет государственную границу Украины со стороны Беларуси, пусть усиливает охрану Минской АЭС и белорусских ТЭС. Если они думают, что украинцы будут сидеть как "терпилы" только на своей территории и вести войну, я думаю, что мы поможем нашим братьям-друзьям восстановить конституционный строй и освободить их от ига диктатора Лукашенко", - сказал Лапин.



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Он предупредил, что эта возможная война не будет на территории Украины.



"Они каким образом будут наших работников фильтровать? Если у работника из Тюменской области родственники погибнут под Хмельницким от российской ракеты, в Тюмени также может гахнуть. Они думают, что на территории Украины собрались "терпилы" и "будут терпеть". Черта с два они угадали и Лукашенко в первую очередь. Население Беларуси, если оттуда забрать, всех тех, кто не доволен режимом Лукашенко, то будет меньше, чем города Киева. Я хочу сказать, что бровадные заявления этого недодиктатора, что они Киев "за 2-3 дня ", мы босые, голые в 2014 году наваливали одной из величайших армий мира. Поверьте мне, деморализованная Беларусь, они будут первыми сбрасывать и диктатора, и то, иго, которое на них навалилось. А наша задача будет им помочь", - подытожил нардеп.

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