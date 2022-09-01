Пусть учатся сдаваться в плен. В Офисе президента прокомментировали предстоящие военные учения России и Беларуси
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал учения армий Беларуси и России, запланированные на 8-14 сентября
Об этом Подоляк написал в Twitter.
По словам советника главы ОПУ, обучение по "захвату чужих территорий" является "безумием и отвагой по-лукашенковски".
"Для большей пользы наши ребята из Волыни советуют белорусским и российским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен и курсы актерской игры со словами "мы просто заблудились", – заявил Подоляк.
- 1 сентября Лукашенко заговорил о "конфликте между президентом и военными в Украине". У Зеленского ответили.
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- 30 августа полковник СБУ Роман Костенко в эфире Эспрессо заявил, что если бы Путин мог, то уже привлек бы белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины.
- А журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский считает, что угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин.
- 28 августа в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине.
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