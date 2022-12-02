Об этом Александр Резников сообщил в Twitter.

"Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с мирным населением. Великолепная инициатива… отключить электро- и водоснабжение посольству РФ в Праге", - написал министр.

По словам министра, петиция уже набрала более 10 тысяч голосов.

"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и по всему миру", - отметил Резников.

Ранее 29 ноября чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству Российской Федерации.

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