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Главная война с Россией "Пусть спасает украинское небо, тогда защитит и Польшу": премьер Моравецкий в очередной раз призвал Германию передать Киеву ЗРК Patriot

"Пусть спасает украинское небо, тогда защитит и Польшу": премьер Моравецкий в очередной раз призвал Германию передать Киеву ЗРК Patriot

29 ноября, 2022 вторник
00:39
война с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине ЗРК Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев нуждается в них больше

Об этом сообщает PAP.

Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, наконец, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Он отметил, что в Украине, в частности, в западных ее областях, почти каждый день падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое посылается, служит как нельзя лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины, по крайней мере, имела эту защиту через современные системы противоракетной и противовоздушной обороны".

  • Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
  • Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
  • В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
  • В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.
  • Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
  • Также накануне глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский снова высказался за передачу Украине немецких систем противовоздушной обороны Patriot.
  • К передаче Украине Patriot, ракет ATACMS и танков Leopard, чтобы остановить атаки РФ на критическую инфраструктуру, также призвал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Польша
Германия
оружие для Украины
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