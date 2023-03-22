Об этом на брифинге 22 марта сказала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Укринформ .

"Китайский документ не является мирным планом. Мирные планы – это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля, и есть план президента Зеленского из 10 пунктов", – сказала дипломат.

По ее словам, нет необходимости искать что-то новое. В то же время дипломат считает, что Китай должен назвать войну войной.

"Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами требовали вывода российских войск с территории Украины", - сказала Фельдгузен.