"Пусть сначала назовут войну войной": в Германии прокомментировали "мирный план" Китая
Предложенные Китаем идеи по урегулированию в Украине не мирный план. Нет необходимости искать что-то новое, если уже есть план президента Владимира Зеленского
Об этом на брифинге 22 марта сказала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Укринформ .
"Китайский документ не является мирным планом. Мирные планы – это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля, и есть план президента Зеленского из 10 пунктов", – сказала дипломат.
По ее словам, нет необходимости искать что-то новое. В то же время дипломат считает, что Китай должен назвать войну войной.
"Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами требовали вывода российских войск с территории Украины", - сказала Фельдгузен.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию в Украине.
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