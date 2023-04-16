Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает официальный сайт ПЦУ.

"Сила зла временная, а победа правды и добра – вечны. В этом нас убеждает и утверждает воскресение Христово, поэтому среди горя и страданий, среди боли и потерь мы ныне празднуем. Мы плачем за нашими павшими новейшими героями, за нашими победоносными защитниками, которые отдали жизнь на поле боя за свободу и независимость Украины, за нас с вами и за будущее следующих поколений украинского народа, но плач наш успокаивается уверенностью в воскресении, когда наши герои за исключительную жертвенную любовь получат неувядающий венец славы", - отметил духовный лидер украинских православных.

"Сегодня мы в молитвах вспоминаем всех пострадавших, раненых, изгнанных из родного дома, всех празднующих Пасху в условиях временной оккупации, в плену, под властью врага", - добавил Эпифаний.

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"Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит и вас в это тяжелое время!", - добавил он.

Также митрополит поблагодарил всех, кто помогает украинцам в их страданиях и защите от агрессии со стороны России.

"Мы с благодарностью вспоминаем ныне тех, кто проявляет сострадание, помогает беженцам и всем, кто в чем-то нуждается. Мы благодарны всем нашим союзникам и людям доброй воли, ведь благодаря их поддержке Украина успешно противостоит российской агрессии и продолжает борьбу за свою собственную свободу". и лучше будущее для всего мира", - подчеркнул предстоятель ВТО.