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Главная Общество "Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит вас в это тяжелое время", - Эпифаний

"Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит вас в это тяжелое время", - Эпифаний

16 апреля, 2023 воскресенье
13:53
Общество Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на Пасху 2023 года

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний на Пасху 2023 года произнес свое ежегодное пасхальное послание

Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает официальный сайт ПЦУ.

"Сила зла временная, а победа правды и добра – вечны. В этом нас убеждает и утверждает воскресение Христово, поэтому среди горя и страданий, среди боли и потерь мы ныне празднуем. Мы плачем за нашими павшими новейшими героями, за нашими победоносными защитниками, которые отдали жизнь на поле боя за свободу и независимость Украины, за нас с вами и за будущее следующих поколений украинского народа, но плач наш успокаивается уверенностью в воскресении, когда наши герои за исключительную жертвенную любовь получат неувядающий венец славы", - отметил духовный лидер украинских православных.

"Сегодня мы в молитвах вспоминаем всех пострадавших, раненых, изгнанных из родного дома, всех празднующих Пасху в условиях временной оккупации, в плену, под властью врага", - добавил Эпифаний.

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"Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит и вас в это тяжелое время!", - добавил он.

Также митрополит поблагодарил всех, кто помогает украинцам в их страданиях и защите от агрессии со стороны России.

"Мы с благодарностью вспоминаем ныне тех, кто проявляет сострадание, помогает беженцам и всем, кто в чем-то нуждается. Мы благодарны всем нашим союзникам и людям доброй воли, ведь благодаря их поддержке Украина успешно противостоит российской агрессии и продолжает борьбу за свою собственную свободу". и лучше будущее для всего мира", - подчеркнул предстоятель ВТО.

  • Напомним, митрополит Эпифаний проводил пасхальную службу в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе украинской столицы.
  • При этом в Успенском соборе Киево-Печерской лавры также прошла служба Православной церкви Украины, которую возглавил архимандрит Авраамий. Впервые за последние 300 лет богослужение проводилось на украинском языке.
Эпифаний
ПЦУ
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