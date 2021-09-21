"Пусть Путин перестанет отрицать очевидное": родственники погибших пассажиров МН17 выступили на суде в Нидерландах

Об этом сообщает Укринформ.

"Я не понимаю, как в России могут работать целые группы людей, чтобы скрыть это страшное преступление. В частности, такие люди, как Путин и Лавров. Я хотел бы спросить у Путина, помнит ли он, что большая часть "Курска" была поднята нидерландцами, как после разговора с родственниками подводников согласился, чтобы нидерландские компании подняли тела членов экипажа "Курска". Понимает ли он, что родственники МН17 так же ищут правды. Пусть Путин скажет, что это была ошибка, пусть скажет что-то и перестанет отрицать очевидное", - призвал мужчина во время выступления в суде.

Голландец рассказал, что его дочь Лика погибла вместе со своим возлюбленным, ей было 26 лет.

"Я пришел с работы и увидел новость о трагедии. Мы видели новость, как эти нелюди с мишкой в одной руке и оружием в другой говорили. Я только успокаивал себя, что Лика и Эрик не почувствовали того, что с ними произошло... Нашли часть тела Лики. Она была очень обгоревшей, настолько, что не была похожа на человеческое тело. Нам посоветовали не смотреть и мы не делали этого. Нам до сих пор не верится, что она лежит в том гробу. Затем были идентифицированы кость, череп, и мы похоронили ее еще раз, еще один гробик", - рассказал отец погибшей.

Он отметил, что теперь боится провожать в отпуск свою вторую дочь и ее семью.

Справка

Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной русскими части Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

