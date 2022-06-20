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"Пусть приползут и попросят": Медведев прокомментировал пролонгацию договора с США, касающегося ядерного оружия

20 июня, 2022 понедельник
12:57
Новости

Экс-президент России Дмитрий Медведев не считает, что РФ должна продлевать срок действия СНВ-3 – двустороннего российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений

Об этом Медведев написал на своем телеграмм-канале.

Он считает, что за год, как соглашение последний раз пролонгировали, ситуация кардинально изменилась.

"Считаю время для новых переговоров неподходящим. Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иной, а сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля за Кельвином. И размораживать их сегодня не надо.

И переговоры с ними пока вести не нужно. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И потом ценят это как нашу особую ласку. Иначе это выглядит так: они нам – сплошные гадости, а мы им – даже, пожалуйста, ядерное соглашение. Непродуктивно, опасно и выглядит как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и подворотнях", – написал Медведев.

СНВ-3 – это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это соглашение было подписано в 2010 году (когда президентом РФ был именно Медведев) и вступило в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок – до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. В последний раз СНВ-3 продлили на 5 лет в феврале 2021 года, следовательно, по состоянию на сегодняшний день срок ее действия завершается в 2026 году.

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Россия
Дмитрий Медведев
ядерное оружие
ядерная безопасность
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