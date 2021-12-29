Пусть оставят нас в покое, - герой Украины на Евро-2020 Довбик рассказал о своем отношении к России
Нападающий СК "Днипро-1" Артем Довбик рассказал, что очень любит Украину и надеется, что Россия оставит нашу страну в покое
Об этом сообщает Команда 1.
Довбик также заявил, что не рассматривает варианты с трансфером в российский клуб.
"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. В моей семье всегда говорили по-украински. Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял". Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", - сказал Довбык.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
- Напомним, 25 декабря Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
- 29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик.
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