Пусть он на меня обижается: Суркис оценил работу Шевченко в "Дженоа"
Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал ошибкой решение Андрея Шевченко возглавить итальянскую "Дженоа"
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
По его словам, Андрей Шевченко ошибся, когда в ноябре 2021 года согласился возглавить аутсайдера чемпионата Италии.
"Не обращайте внимания на то, что у него произошло в "Дженоа". Это очередная его ошибка. Пусть он на меня обижается - это очередная его ошибка. Он пошел в команду, как говорит наш главный эксперт в стране Йожеф Йожефович (Сабо, - ред.), где нет футболистов, футболисты есть, но какого качества эти футболисты", - сказал Суркис.
Он добавил, что большего в "Дженоа", которую Шевченко оставил в январе на 19-й позиции в турнирной таблице, украинец сделать не мог.
"Если у него были определенные договоренности, что ему купят футболистов, то я не вижу этих покупок для усиления. Ушел Шевченко - они проиграли 0:6, провалили. Он все, что мог, все делал. Я это видел, я видел это в последней игре с "Миланом", - заверил Суркис.
- Напомним, 25 января Игорь Суркис заявил, что не рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера "Динамо".
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