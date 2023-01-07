С такими словами обратился Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, поздравляя украинцев с Рождеством Христовым, сообщает пресс-центр УГКЦ.

Он подчеркнул, что это большой праздник присутствия вечности в этот момент. Ибо день Рождества Христова – это момент, когда вечность встречается с мгновением.

"Вечный Бог, у которого нет прошлого или будущего, а только вечное сегодня, входит в мгновение человеческой жизни в этом мире. Следовательно, этот миг созданного, ограниченный пространством и временем, в момент Рождества Христова наполняется этим небесным, божественным теперь", — пояснил глава УГКЦ.

Он подчеркнул, что Христос рождается между нами, наполняя наше мгновение небесным светом, силой и смыслом.

В видеопоздравлении Блаженнейший Святослав обратился с рождественским приветом к тем, кто переживает всю трагичность нашего сегодняшнего мгновения, ко всем смотрящим в лицо смерти, кто потерял смысл жизни, у кого из боли и отчаяния опускаются руки.

"Христос рождается для того, чтобы наполнить наш миг своим божественным, вечным содержанием", - заверил Глава УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ поздравил с праздником наших воинов на передовой, наших волонтеров, спасающих человеческую жизнь, государственных мужей и скромных работников, родителей и матерей, находящихся вдали от родительского дома и согревающих своих братьев и сестер теплотой своего семейного уюта .

"Пусть наш новорожденный Спаситель принесет в наш нынешний момент жизнь Украины свою благодать, свой свет и свой мир, свою надежду. Ибо теперь в своей вечности Он рождается в этот момент жизни Украины, Церкви и нашего народа на Родине и на поселениях", — пожелал украинцам Отец и глава УГКЦ.

Напомним, в своем рождественском поздравлении предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний отметил , что "достичь настоящего мира можно только поборов зло".

Также 7 января ПЦУ впервые совершит рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской лавры, откуда недавно выселили УПЦ МП.

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