Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за освобождение острова Змеиного от оккупантов
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
"Хочу сегодня поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный - там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция. Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый российский капитан - будь то корабль или самолет - видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать, - подчеркнул президент.
Также он сказал, что встретился с представителями Конгресса США и сообщил сенаторам о ситуации на передовой и об оборонных нуждах на каждом направлении.
- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.
- 3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.
- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.
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