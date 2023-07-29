Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло, - Зеленский

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня - в Донецкой области. Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. С нашими воинами, нашими героями. Поздравлял и имел честь лично поздравить, пожать руку и наградить воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня. Они всегда на наиболее горячих участках фронта, на наиболее ответственных, особых задачах", – сказал президент.

Он назвал работу воинов ССО героизмом, о котором невозможно рассказать все детали, "только через годы, впоследствии – такова специфика операций".



Зеленский рассказал, в каких ключевых боевых операциях принимали участие в том числе и бойцы ССО.

"Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас - освобождение Старомайорского", - подчеркнул президент.



Лидер страны также отметил, что за время войны 17 воинов Сил специальных операций отмечены званием Героя Украины, 13 из них – посмертно. В общей сложности 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами.

Кроме этого, Зеленский прокомментировал годовщину российского удара по исправительной колонии в Оленовке Донецкой области 2022 года, где оккупанты содержали украинских военнопленных.

"Сегодня – годовщина Оленовки, одного из самых подлых и жестоких преступлений России. Умышленное, просчитанное убийство пленных "азовцев". Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло, и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственны за этот террор против Украины и украинцев знают – пока живы, – что справедливость побеждает. Украина победит!", - констатировал президент.