"Пусть идет на детектор и подтверждает": Арахамия по поводу заявления Богдана о зарплате "слуг" в конвертах за "нужные" голосования в Раде

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передаёт Еспресо.TV.

"Я посмотрел (интервью Богдана, - ред.). Он специалист широкого профиля, поэтому я не буду забирать его хлеб. Возможно, еще три часа будет каких-то дополнительных инсайдов", - сказал Арахамия.

Он также прокомментировал заявление Богдана о зарплатах в конвертах и штрафах за неголосование для депутатов-слуг.

"Пусть тот человек, который обвиняет кого-то идет на детектор и подтверждает, потому что я тоже могу многое сказать, но не буду, в отличие от господина Богдана, потому что это неправильно делать с точки зрения корпоративной этики. А если кто-то видит нарушение, то господину Богдану надо не болтать в эфире, а пойти и написать об этом в правоохранительные органы. Он юрист и опытный адвокат, поэтому сделает это профессионально и самостоятельно", - заявил нардеп.

Арахамия предложила обсуждать не только фракцию "Слуга народа", ведь у него появилась информация о том, что и депутаты других парламентских политических сил могут получать зарплату в конвертах.

"Я много раз обращался в правоохранительные органы, поэтому знаю какие правила. Они говорят, если ты подаешь заявление, то сделай это с конкретизацией – от кого ты это узнал, когда, кто еще может подтвердить. Учитывая, что у меня пока нет такой конкретики, то я не обращался в правоохранительные органы. Но я обращаюсь к вам, потому что вы здесь постоянно дежурите, много общаетесь со всеми депутатами, точно что-то дополнительно найдете", - добавил он.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что депутаты от партии "Слуга Народа" ежемесячно получают в конвертах деньги за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb