Пусть делают "ХНР" где-нибудь в Хакасии, а не в Херсоне, - Зеленский

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.



Президент считает, что лучше сделать "ХНР" где-нибудь у себя, в сибирской Хакасии.



"Пусть там, нужно противостоять оккупантам. Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне. От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас. Каждого нашего города, каждого нашего села", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.





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