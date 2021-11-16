"Пусть будет заложником ситуации": Арахамия заявил, что "слуги" не будут голосовать за отставку Ткаченко

Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.



"Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там "психанул" и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволен", - сказал Арахамия.



На уточняющий вопрос журналистов о том, что будет делать фракция, депутат ответил: "Просто не будем голосовать – и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".



Он отметил, что Ткаченко должен посоветоваться с членами фракции, объяснить причины такого желания.



Никаких обсуждений не было, поэтому теперь, по словам Арахамии, Ткаченко "получит последствия".

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке.