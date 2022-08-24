Глава ОО "Женщины из стали" поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Если Россия переживает, что украинские воины вернутся в бой, хотя пленные бойцы совершенно не в том состоянии, может вмешаться третья сторона и экстрадировать наших воинов", - отметила Зарицкая.

Жена пленного украинца в очередной раз подчеркнула, что Российская Федерация совершенно не придерживается Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Мы и сейчас видим, что Россия не справляется с содержанием военнопленных. Страна-агрессорка нарушает все статьи Женевской конвенции, начиная от расположения лагерей для пленных", - отметил Наталья Зарицкая.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские кафиры собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины. Информацию о том, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев, подтвердила и украинская разведка.

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