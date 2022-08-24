Пусть будет экстракция с участием третьей стороны, если РФ боится, что азовцы вернутся на поле боя, - жена пленного бойца "Азова" Зарицкая
Жена пленника полка "Азов" Наталья Зарицкая считает, что в случае, если страна-агрессорка Российская Федерация так боится возвращения украинских защитников на поле боя, то пусть будет экстракция военнопленных украинцев с участием третьей стороны
Глава ОО "Женщины из стали" поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Если Россия переживает, что украинские воины вернутся в бой, хотя пленные бойцы совершенно не в том состоянии, может вмешаться третья сторона и экстрадировать наших воинов", - отметила Зарицкая.
Жена пленного украинца в очередной раз подчеркнула, что Российская Федерация совершенно не придерживается Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
"Мы и сейчас видим, что Россия не справляется с содержанием военнопленных. Страна-агрессорка нарушает все статьи Женевской конвенции, начиная от расположения лагерей для пленных", - отметил Наталья Зарицкая.
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- 6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские кафиры собирают тюремные клетки.
- 11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины. Информацию о том, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев, подтвердила и украинская разведка.
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