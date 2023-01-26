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"Пусть Бог благословит Украину даром мира!": Папа Франциск встретился с представителями церквей Украины

26 января, 2023 четверг
05:22
Мир

25 января в Ватикане состоялась встреча делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Украины с Папой Римским Франциском

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Глава делегации епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян от имени Совета поздравил Папу Франциска и поблагодарил его за встречу.

"Вспоминая теплую встречу со святым Папой Иоанном Павлом II в Киеве в 2001 году, для нас особенно приятно сегодня видеть продолжение этого межрелигиозного и межконфессионального диалога теперь в Апостольской столице", – сказал он.

"Для нас чрезвычайно важна - продолжил епископ Маркос - эта возможность поделиться с Вами как чувствами боли и страданий, которые испытывает наш народ в это время освободительной борьбы с российским агрессором, так и примерами жертвенной солидарности и отчаянного героизма наших гражданских сограждан и защитников-военных". , которые практически воплощают заповедь Господню: "Люби своего ближнего, как самого себя", возлагая свои души и материальные блага, чтобы спасти Украинский народ от уничтожения".

Епископ Маркос выразил убеждение, что сегодня голос Церкви и религиозных общин разных конфессий должен громко звучать во всем мире за восстановление уважения к принципам и нормам международного права и основополагающим правам человека и их соблюдению.

"И мы искренне верим, что Ваш и наш голос против этой несправедливой российской агрессии, в защиту обиженного и раненого украинского народа будет услышан! И мы искренне надеемся вскоре гостеприимно принять Вас в Киеве под мирным небом свободной и независимой демократической Украины!" – подчеркнул глава делегации ВСЦиРО.

В память о визите епископ Маркос подарил Папе Франциску детский рисунок, символизирующий любовь к Украине. Также Понтифику была передана уменьшенная копия скульптуры Архистратига Михаила, которая является частью фонтана в парке "Владимирская горка" в Киеве.

Папа Франциск ответил, что он благодарен Богу за то, что эта встреча позволяет ему определенным образом иметь близкий контакт с украинским народом, который всегда присутствует в его молитвах в течение этих месяцев. Также поблагодарил присутствующих, что религиозные организации в Украине совместно работают для помощи людям и быстрого достижения мира

"Ваши деяния, совершенные с настойчивостью и мужеством, эффективно готовят завтрашний день, день мира, в котором экономические и политические интересы, порождающие войну, наконец уступят место общему благу народов. Каждый день я молюсь об этом. Молюсь с вами и за вас, дорогие братья, за ваш народ, за любимый украинский народ. Пусть Бог благословит его даром мира!".

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