Пусковые ЗРК IRIS-T и дымовые боеприпасы: Германия передала очередной пакет помощи Украине
В четверг, 17 августа, Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч дымовых боеприпасов
Об этом говорится на сайте немецкого правительства .
В пакет вошли:
- 2 пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
- 4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее страна уже передала 12 460 таких снарядов);
- 10 наземных смотровых радаров GO12 – ранее Германия уже передала 18 таких радаров;
- 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (дополнительно к уже переданным 38 и 33 соответственно);
- 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
В среду стало известно о передаче Украине еще двух зенитно-ракетных комплексов Patriot от Германии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное