Об этом говорится на сайте немецкого правительства .

В пакет вошли:

2 пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее страна уже передала 12 460 таких снарядов);

10 наземных смотровых радаров GO12 – ранее Германия уже передала 18 таких радаров;

4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (дополнительно к уже переданным 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

В среду стало известно о передаче Украине еще двух зенитно-ракетных комплексов Patriot от Германии.