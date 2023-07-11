Об этом пишет CNN со ссылкой на минобороны Германии.

Новый пакет на сумму 700 млн евро будет включать в себя две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.

Также Украина получит 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч 155-мм дымовых боеприпасов.

Кроме того, Германия отправит систему беспилотников LUNA и пакет противоминных средств.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пакет вооружений предназначен для поддержки Украины, защищаемой от РФ.

"Этим мы делаем важный вклад в укрепление потенциала выносливости Украины", – сказал Писториус.

10 июля Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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