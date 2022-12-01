"Пусковые установки лучше всего работали бы на западе Украины", - глава МО Польши о Patriot от Германии
Берлин предложил передать 8 установок ПВО Patriot Польши, глава Минобороны Мариуш Блащак призвал поставить их в Украине
Об этом пишет местное издание Do Rzeczy.
Выступая в Сейме МО Мариуш Блащак сообщил, что Берлин предложил передать Польше восемь пусковых установок Patriot. Министр обороны отметил, что лучше всего ПВО Patriot будет работать, если его установить на западе Украины.
"Такую рекомендацию я получил от офицеров противоракетных и зенитных войск. Это место является идеальным по нескольким причинам", - сказал Мариуш Блащак.
Министр пояснил: при таких условиях будет защищена как польская граница, так и территория Украины. В частности, из-за эффективности работы системы не будет поражена украинская критическая инфраструктура, и люди не будут вынуждены покидать свои дома.
- Напомним, Мариуш Блащак в среду 30 ноября беседовал с министром обороны Германии, и заверил ее, что "размещение пусковых установок Patriot в Украине повысит безопасность Польши и наших восточных соседей".
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