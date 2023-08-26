Пусковую установку С-400 в Крыму ликвидировала новая украинская ракета, - Данилов

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского радио".

Комментируя предположение определенных военных экспертов относительно того, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна. Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно".

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же о новой модификации уже существующего вооружения. Он подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Данилов добавил, что не все тогдашние решения СНБО были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.