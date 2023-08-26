Пусковую установку С-400 в Крыму ликвидировала новая украинская ракета, - Данилов
Российская пусковая установка С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно"
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского радио".
Комментируя предположение определенных военных экспертов относительно того, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна. Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно".
Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же о новой модификации уже существующего вооружения. Он подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.
Данилов добавил, что не все тогдашние решения СНБО были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.
- Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. На военном объекте на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- 24 августа журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, писал , что поражение установки С-400 23 августа якобы производилось крылатой ракетой "Нептун" Военно-морских сил ВС Украины.
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