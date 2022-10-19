English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Пушкин и триколор
OPINION

Пушкин и триколор

19 октября, 2022 среда
09:24
Мнение Николай Княжицкий

Преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освобожденном городе

Как мне пишет Тарас Попович, "Печерский райотдел НП возбудил уголовное дело за хулиганство против общественных активистов, сбивших бюст Пушкина напротив автотранспортного университета по заявлению ректора этого вуза, который был большим сторонником Януковича и устраивал репрессии против студентов, участвовавших в мае, а также агитировал своих студентов присоединяться к антимайдану".

Преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освобожденном городе

Мы должны защитить активистов.

Пушкин не виноват, что стал символом убивающей нас империи, как и российский триколор.

Белый, красный и синий цвета тоже не виноваты, что является частью флага агрессора.

Но преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освободившемся городе.

Вагнер – гениальный композитор. Просто говорил о евреях примерно то, что Пушкин писал о Мазепе.

Посмотрел бы я на защитников памятника Вагнера в Израиле.

Потому и нужно принимать наш закон о гуманитарной деколонизации!

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
Украина
Николай Княжицкий
война с Россией
Читайте также:
электроэнергиия
18 октября, 2022 вторник
Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по гражданским объектам
Ліз Трасс
18 октября, 2022 вторник
Премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась уходить в отставку
18 октября, 2022 вторник
В Киевской и Черкасской областях сработало ПВО
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.78
  • EUR
    Покупка 38.41
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
19 октября
10:20
В Полтавской области 19 октября проведут учебные стрельбы и технический подрыв
10:11
"Я не знаю, о чем вы говорите": спикер МИД Китая об атаке дронов на Киев
10:07
OPINION
На Банковой не хотят делать резких движений, чтобы не провоцировать Минск?
10:02
Около 430 оккупантов, 10 дронов, средство ПВО и самолет: потери РФ в войне против Украины за сутки
09:54
Эксклюзив
Незавершенная крымская война
09:52
"Путь домой": Потап выпустил песню о возвращении к своим корням и культуре
09:46
Эксклюзив
Пушкин - это символ империализма, который идентичен российскому триколору в городах Украины, - Княжицкий
09:45
Лидер сборной Франции за месяц до ЧМ-2022 по футболу перенес операцию
09:36
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
ВСУ отбили атаку россиян на уволенную Белогоровку ,– Гайдай
09:36
Россияне убили 428 украинских детей за время полномасштабной войны
09:23
Эксклюзив
Россияне готовятся отвести войска из Херсона, - Згурец
09:21
УПЛ перенесла матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Металлистом"
09:20
На оккупированных территориях россияне сжигают книги по украинской литературе, - Генштаб ВСУ
09:14
В России начались проблемы с выплатами военным, - Генштаб
08:56
Россияне ударили ракетами по критической инфраструктуре Запорожской области: вспыхнул пожар
08:54
Подразделения ПВО за сутки сбили российский самолет Су-25 и пять крылатых ракет
08:38
В Донецкой области россияне за сутки убили 4 гражданских, найдены тела еще 8 погибших во время оккупации
08:35
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
Заминировать и взорвать дамбу Каховской ГЭС очень сложно, - депутат Херсонского облсовета Хлань
08:31
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы
08:30
Британская разведка оценила последствия перестановок в руководстве российской армии
08:17
За ночь над Николаевщиной сбили 14 "шахидов", - Ким
08:12
Оккупанты ударили по Энергодару: повреждено админздание, город частично без света и воды
08:05
Ученые призвали признать океан живым существом
07:59
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома и обесточены насосные станции
07:24
Холоднояровцы показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении
07:13
Погода в Украине сегодня: дожди, местами порывы ветра
07:02
На деоккупированной территории Харьковской области зафиксировали более 1,6 тыс. военных преступлений РФ
06:54
Иранские военные в Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW
06:26
В Украине уничтожили двух российских старших лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
06:14
Неравномерное проведение мобилизации в России влечет за собой социальные разломы, – ISW
05:58
В Харькове без крыши над головой осталось более 150 тысяч горожан, - Терехов
05:36
Вблизи США перехватили два российских бомбардировщика
05:12
Оккупанты ударили по Криворожском району, есть проблемы со светом, - Вилкул
02:18
В Мелитополе оккупанты отложили начало отопительного сезона
01:50
В сети появился трейлер обновленного мультсериала "Телепузики"
01:28
Европарламент призвал принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону
00:52
Россияне подтянули много техники и мобилизованных в Луганскую область, - Гайдай
00:46
Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2023
00:29
ЗАЭС снова подключили к сети
00:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV