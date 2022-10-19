Пушкин и триколор
Преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освобожденном городе
Как мне пишет Тарас Попович, "Печерский райотдел НП возбудил уголовное дело за хулиганство против общественных активистов, сбивших бюст Пушкина напротив автотранспортного университета по заявлению ректора этого вуза, который был большим сторонником Януковича и устраивал репрессии против студентов, участвовавших в мае, а также агитировал своих студентов присоединяться к антимайдану".
Преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освобожденном городе
Мы должны защитить активистов.
Пушкин не виноват, что стал символом убивающей нас империи, как и российский триколор.
Белый, красный и синий цвета тоже не виноваты, что является частью флага агрессора.
Но преследовать активистов, во время войны снявших бюст Пушкина, все равно, что преследовать военных, снявших триколор в освободившемся городе.
Вагнер – гениальный композитор. Просто говорил о евреях примерно то, что Пушкин писал о Мазепе.
Посмотрел бы я на защитников памятника Вагнера в Израиле.
Потому и нужно принимать наш закон о гуманитарной деколонизации!
Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины.
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