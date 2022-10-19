Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что нам нужно избавиться от символов российского империализма. Поэтому мы и принимаем закон о гуманитарной деколонизации. Пушкина использовали, как символ империализма, это не в нем дело. Дело в том, что бюсты Пушкина являются символами империализма", - объяснил Княжицкий

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"Если вы поставите флаг страны агрессора в центре Киева и скажете, что просто любите красный, белый и синий цвета, то это не значит, что эти цвета плохие и что их нужно запретить. Конечно, нет. Цвета не имеют значения, что это флаг. Бюсты Пушкина являются такими же флагами, как красный, белый и синий. Поэтому преследовать студентов, которые забрали бюст Пушкина, то же, что преследовать украинского солдата, который сбрасывает российский флаг в деоккупированных городах", - добавил он.



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