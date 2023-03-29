Да, она крутая! Давно пора лучше знать (а значит, и уметь различать) наших настоящих врагов и друзей на Западе (о Востоке молчу, там вообще поле непаханое!), – не Тимом Снайдером единственным, влиятельные проукраинские голоса, не один год "лупавшие скалу" западного невежества, были и раньше, но украинское государство все еще плохо умеет в "мягкую силу", так что отдавать им должное (да хотя бы по имени помнить!) - это у нас еще в рубрике "уроков на будущее" ...

Влиятельные проукраинские голоса, которые не один год "лупавшие скалу" западного невежества, были и раньше, но украинское государство все еще плохо умеет в "мягкую силу"

Для начала, хорошо было бы кому-то из наших медийщиков оттитровать украинском интереснейшею дискуссию, которая состоялась недавно в другом парламенте ЕС — главном, Европейском (брюссельском): по инициативе евродепутатов Литвы там обсуждали проблему "деколонизации русской культуры" (Pushing Pushkin - это не мое, заголовок аутентичный).

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Кто знает английский — очень советую послушать: дискуссия показательная для нынешнего состояния европейских умов, как градусник под мышкой, а заодно можете увидеть здесь в деле Эдварда Лукаса (гуглите, кто не в курсе) и двух младших блестящих интеллектуалов современной Европы: Кристину Сабаляускайте, литовскую писательницу и журналистку, проживающую в Лондоне, и Рафаэля Глюксмана (сына Андре Глюксмана, который, в отличие от папы-философа, отправился в политику, но "брахманской" закваски не потерял, послушайте, как правду-матку режет об империализме западном и русском, хоть со студентами на отдельные реплики разбирай!) - словом, очень полезное событие, достойное всевозможной популяризации, к которой и призываю: ибо нарративная война, в отличие от горячей, выигрывается усилием каждого, кто пользуется языком, так что слушаем, думаем — и учимся побеждать...

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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