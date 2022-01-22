Пушилин "знает", что ВСУ "готовит" в ОРДО два этапа мощных терактов
Главарь террористической группировки "ДНР", российский наемник Денис Пушилин дал интервью московскому пропагандистскому телевидению Russia Today (RT). Его уже показала арабская редакция RT
В нем Пушилин рассказывает о якобы известных ему лично дальнейших "намерениях" украинского войска относительно отдельных районов Донбасса, передает DonPress .
"У них стоит задача – совершение террористических актов", - заявил он.
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"Потому что они нацелены на уничтожение инфраструктурных объектов: водоснабжение, газоснабжение, я говорю о линиях электропередач, о трансформаторных подстанциях. Это на первом этапе", - утверждает Пушилин.
Далее, по словам главаря "ДНР", якобы стоит задача повреждения производственных мощностей, причем учитывая, что там опасны химические производства.
"По сути, готовится очень серьезная провокация. Данные все эти у нас есть".
Справка
Как заявлял перед тем в эфире "Еспресо" российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, Путин может ударить по Украине на новых направлениях во время нынешней Зимней Олимпиады в Пекине (Китай) .
По словам политика, у руководителя государства-агрессора такой стиль поведения и принятия решений. Именно так он действовал в предыдущих подобных случаях.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.
- Напомним, украинская разведка и международные партнеры говорят о высокой вероятности терактов в ОРДО и ОРЛО, однако руками россиян и их наемников. Будет делать это, чтобы потом обвинить украинскую сторону и использовать в качестве пропагандистского повода для эскалации боевых действий.
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