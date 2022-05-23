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Главная война с Россией Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали

Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали

23 мая, 2022 понедельник
12:35
война с Россией Денис Пушилин

Главарь "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что украинских военных, покинувших завод "Азовсталь", будет судить "международный трибунал" на оккупированной РФ территории

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, все защитники Азовстали содержатся на территории "ДНР", где их собираются судить.

"Международный трибунал также планируется организовать на территории республики", – сказал Пушилин.

Он добавил, что "в настоящее время идет работа над уставом трибунала".

  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

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оккупированные территории
"ДНР"
международный трибунал
Денис Пушилин
ОРДО
обмен пленными
Азовсталь
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