Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали
Главарь "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что украинских военных, покинувших завод "Азовсталь", будет судить "международный трибунал" на оккупированной РФ территории
Об этом пишут российские СМИ.
По его словам, все защитники Азовстали содержатся на территории "ДНР", где их собираются судить.
"Международный трибунал также планируется организовать на территории республики", – сказал Пушилин.
Он добавил, что "в настоящее время идет работа над уставом трибунала".
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.54
Покупка 33.54Продажа 35.41
-
EUR
Покупка 35.01Продажа 37.31
- Актуальное
- Важное