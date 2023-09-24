Пушилин установил в ОРДО комендантский час и военную цензуру
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин установил комендантский час, запрет на проведение массовых мероприятий и военную цензуру на почтовые отправления, телефонные разговоры и переписку в ОРДО
Об этом говорится в указе оккупационного председателя ОРДО.
Согласно "документу" за подписью Пушилина, на территории так называемой "ДНР" устанавливается запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах еженедельно с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов, за исключением сотрудников оккупационных органов власти, коммунальщиков и перевозчиков.
"Указом" также запрещается проведение на территории "ДНР" каких-либо массовых мероприятий: собрания, митингов и демонстраций, ход и пикетирований, за исключением мероприятий, разрешение на проведение которых предоставлено оккупационными властями. Стачки и другие способы прекращения деятельности организаций также запрещены.
Кроме того, Пушилин внедрил в ОРДО военную цензуру, включающую контроль за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми посредством телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами. Разработку и управление порядком реализации контроля за военной цензурой Пушилин поручил так называемому Управлению ФСБ по ДНР, Минсвязи ДНР и Мининформации ДНР.
Оккупационным органам власти Пушилин приказал принять дополнительные меры, направленные на усиление режима секретности по согласованию с Управлением ФСБ РФ.
Оккупационной полиции глава ОРДО приказал принимать меры, направленные на прекращение деятельности в РФ иностранных и международных организаций, о которых своей деятельностью совершают подрыв обороны и безопасности России.
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