Пушилин установил в ОРДО комендантский час и военную цензуру

Об этом говорится в указе оккупационного председателя ОРДО.

Согласно "документу" за подписью Пушилина, на территории так называемой "ДНР" устанавливается запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах еженедельно с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов, за исключением сотрудников оккупационных органов власти, коммунальщиков и перевозчиков.

"Указом" также запрещается проведение на территории "ДНР" каких-либо массовых мероприятий: собрания, митингов и демонстраций, ход и пикетирований, за исключением мероприятий, разрешение на проведение которых предоставлено оккупационными властями. Стачки и другие способы прекращения деятельности организаций также запрещены.

Кроме того, Пушилин внедрил в ОРДО военную цензуру, включающую контроль за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми посредством телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами. Разработку и управление порядком реализации контроля за военной цензурой Пушилин поручил так называемому Управлению ФСБ по ДНР, Минсвязи ДНР и Мининформации ДНР.

Оккупационным органам власти Пушилин приказал принять дополнительные меры, направленные на усиление режима секретности по согласованию с Управлением ФСБ РФ.

Оккупационной полиции глава ОРДО приказал принимать меры, направленные на прекращение деятельности в РФ иностранных и международных организаций, о которых своей деятельностью совершают подрыв обороны и безопасности России.