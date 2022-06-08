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Пушилин разогнал "правительство ДНР"

8 июня, 2022 среда
18:36
война с Россией ДНР

Главарь террористов "ДНР" объявил о роспуске "правительства" псевдореспублики

Об отставке Пушилин написал в среду, 8 июня, в Telegram-канале, не объяснив, с чем связано его решение.

Он сообщил, что "глава органа" Александр Ананченко освобожден от своих обязанностей, что влечет увольнение остальных.

Пушилин добавил, что нашел для Ананченко новую "должность". Он предложил последнему возглавить "госкорпорацию" "Донецкие технологии".

"Кандидатура на должность главы правительства сегодня мною внесена в Народный совет Донецкой Народной Республики", - написал глава боевиков.

  • Напомним, недавно во время боевого столкновения на Востоке Украины был ликвидирован командир армейского корпуса "ДНР" генерал-майор Роман Кутузов.

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Денис Пушилин
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